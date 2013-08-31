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الجونة بعد أزمة الأولتراس: لن نستضيف مباريات الأهلي أو الزمالك

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الجونة بعد أزمة الأولتراس: لن نستضيف مباريات الأهلي أو الزمالك الجونة بعد أزمة الأولتراس: لن نستضيف مباريات الأهلي أو الزمالك

أعلن أحمد الصحيفي المتحدث الرسمي باسم فريق الجونة قرارا برفض النادي استقبال مباريات مستقبلية سواء للأهلي أو الزمالك.

مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا تقام في الجونة لأسباب أمنية.

وفي يوم السبت خلال لقاء الأهلي وليوبار، حدثت اشتباكات بين روابط جماهيرية تدعم الفريق الأحمر ما أدى إلى أزمة أمنية قبل أن تنخفض الأزمة وتنطلق المباراة.

وقال الصحيفي لـFilGoal.com أثناء اللقاء: "سنستضيف هذه المباراة، وكذلك مواجهة الزمالك مع أورلاندو بايرتس غدا.. لكن بعد ذلك انتهى".

وأوضح "لن نستضيف أي مباريات أخرى، طالما نعاني من مشكلات بسببها".

ويلعب الزمالك مع أورلاندو بايرتس في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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