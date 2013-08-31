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إقالة نائب مدير مستشفى دسوق العام لسوء معاملة المواطنين

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إقالة نائب مدير مستشفى دسوق العام لسوء معاملة المواطنين إقالة نائب مدير مستشفى دسوق العام لسوء معاملة المواطنين

أقالت لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ اليوم الدكتور على الملاح نائب مدير مستشفى دسوق العام، بسبب سوء معاملة المواطنين، وتدنى الخدمات بالمستشفى فى الفترة المؤقتة التى تولى فيها إدارة المستشفى بدلا عن الدكتور محمد عاطف دوير مدير المستشفى الحالى.

وكانت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فى زيارة مفاجئة لمستشفى دسوق العام بصحبة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، الذى كان يقوم بزيارة تفقدية لمدينة دسوق، عندما فوجئت بإحدى السيدات تسرع نحوها لتشكو لها من سوء معاملة نائب المدير معها.

وقالت المواطنة للدكتورة لميس "إنها استعانت بنائب مدير المستشفى لتوفير إسطوانة أكسجين لطفلها المقرر له إجراء جراحة استئصال اللوزتين، فما كان من نائب المدير إلا أنه قال لها مفيش أكسجين روحى بابنك لمستشفى فوه المركزى أو مستشفى التأمين الصحى بها".

وبمواجهة نائب مدير المستشفى بصاحبة الشكوى، التزم الصمت ولم يستطع نفى ما قالته صاحبة الشكوى، فعلى الفور وجهت وكيلة الوزارة تعليماتها بتوفير أسطوانات الأكسجين، ولم تغادر المستشفى إلا بعد دخول الطفل غرفة العمليات.

ورفضت الدكتورة لميس اعتذار الدكتور محمد عاطف دوير عن منصب مدير المستشفى، وقررت استمراره فى منصبه، وكلفته بتعيين نائبا له ذا كفاءة إدارية ويستطيع معاونته فى إدارتها، كما قررت أيضا تشكيل لجنة بمعرفتها من مديرية الصحة لفحص المشاكل الإدارية المستشفى.

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مصر 365