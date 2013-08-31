أمن الفيوم يعلن القبض على أخطر 2 من قيادات الإخوان

أعلنت مديرية أمن الفيوم منذ قليل نجاحها فى إلقاء القبض على 2 وصفتهما بأنهما أخطر قياديين من بين الكوادر الإخوانية بالمحافظة، وأنه جار التحقيق معهما من قبل إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

كانت حملة أمنية تحت إشراف اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، قد نجحت فى إلقاء القبض على كمال نور الدين موسى 68 سنة نقيب التطبيقيين بالفيوم، وعضو مجلس شعب سابق عن الحرية والعدالة وعضو اللجنة البرلمانية داخل تنظيم الإخوان المسلمين، وعضو المكتب الإدارى للإخوان بالمحافظة، وأحد القيادات والمطلوب فى القضية رقم 6939 لسنة 2013 إدارى قسم الفيوم، بتهمة اقتحام وسرقة وحرق شرطة النجدة بالفيوم وإدارة تأمين الطريق والمنافذ، وقتل بعض الضباط والعاملين بها، واقتحام ديوان عام محافظة الفيوم وسرقة محتوياته.

كما ألقى القبض على عمر يوسف حامد 50 سنة موظف بنقابة الأطباء بالفيوم ومقيم قرية منيا الحيط بمركز إطسا وهو مسئول اللجنة الإعلامية داخل جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم، والمطلوب فى القضية رقم 3459 لسنة 2013 إدارى مركز إطسا بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة إطسا، وقالت المديرية إنهما من العناصر النشطة والمؤثرة على أعمال العنف واقتحام المقرات الشرطية والتعدى على أفراد الشرطة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين وصولا لأى وقائع أخرى تم ارتكابها.