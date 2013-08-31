محافظ مطروح يقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل مدرسة بكل إدارة بالمحافظة

عقد اللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة مشكلات التعليم الابتدائى والتعليم التجريبى مرحلة رياض الأطفال والابتدائى، فى ظل تزايد إقبال الأهالى على إلحاق أبنائهم بالمدارس التجريبية، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والمختصين.

وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة للمرور على جميع مدارس المحافظة لتقييمها، واختيار أفضل مدرسة بكل إدارة تعليمية استعداداً للعام الدراسى الجديد من خلال نموذج تقييم موحد ومنح المدرسة الفائزة بكل إدارة مبلغ 5 آلاف جنيه، تحفيزا للعاملين بها وتقديرا لجهودهم فى تهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب بما يليق بهم تربويا وتعليميا.

وصدق "طنطاوى" على زيادة أعداد المقبولين برياض الأطفال بالمدرسة التجريبية بنسبة 10% هذا العام، بواقع عدد 6 أطفال وفقا لمعيار الأكبر سنا وقوائم المتقدمين على موقع وزارة التربية والتعليم بالنسبة للالتحاق.

كما صدق المحافظ على فتح فصلين إضافيين لاستيعاب زيادة الأعداد المتقدمة للمدرسة التجريبية بمدينة مرسى مطروح للمستوى الأول من رياض الأطفال بعدد 58 طفلا، وفقا لمعيار السن وقوائم المتقدمين، على أن تتحمل المحافظة تكاليف فرش وأثاث الفصليين الإضافيين.

ووجه المحافظ إلى مدير عام الأبنية التعليمية بإنشاء دورتى مياه خاصة لرياض الأطفال بالمدرسة التجريبية لاستيعاب الزيادة هذا العام ورفع كفاءة خزان المياه الخاص بالمدرسة.

كما وجه المحافظ إلى مديرى التربية والتعليم والأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المختصة، لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة بمدينة مرسى مطروح لاستيعاب وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى هذا الشأن.

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