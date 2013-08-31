قائد الجيش الثالث يصر على إجراءات تفتيش سيارته بأحد الأكمنة

أصر قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أسامة عسكر على استكمال إجراءات تفتيش سيارته الخاصة، أثناء مروره بأحد الأكمنة رغم تعرف أفراد الكمين على هويته.

وكان اللواء عسكر قد وصل إلى محافظة السويس، قادما من القاهرة داخل سيارته الملاكى, وأوقفته عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث وقامت بتفتيش سيارته وتطبيق كافة درجات التأمين المطبقة مع جميع المواطنين بالسويس، وعندما علم عناصر التأمين بشخصه أرادوا التوقف عن التفتيش إلا أنه أصر على استكمالها كأى مواطن.

من جانب آخر، أعلن الجيش الثالث الميدانى بالسويس وجنوب سيناء عن إطلاق مبادرة دعا فيها المواطنين من حائزى الأسلحة غير المرخصة إلى ضرورة تسليمها للقوات المسلحة دون تعرضهم للمساءلة القانونية فى حالة تسليمها، وذلك من أجل عودة الأمن بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.

وفى هذا الصدد أكد اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث، أنه تم إصدار تعليمات تنفيذ المبادرة, وقال - فى تصريح له اليوم - إن القوات المسلحة لا تقف فى طريق المصالحة الوطنية، باستثناء من تورطوا فى سفك دماء الأبرياء، وأننا نقف على مسافة واحدة بين جميع أبناء الوطن فى مصر، من أجل حماية الأراضى والشعب المصرى.