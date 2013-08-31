الغيبوبة الكبدية المفاجئة قد تتسبب فى الحوادث أثناء قيادة السيارة

أثبتت الأبحاث والدراسات أن الغيبوبة الكبدية الناتجة عن التليف الكبدى قد تكون أحد الأسباب الهامة لحوادث الطرق.

يقول الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن الغيبوبة الكبدية هى أحد مضاعفات التليف الكبدى وتحدث ما بين 20 : 25 عاما بعد الإصابة بفيروس سى أو بى، ومن أسباب حدوث الغيبوبة الكبدية أن هناك بعض العوامل التى تساعد وتؤدى إلى عدم تكافؤ وظائف الكبد، لأن الكبد غير قادر على التخلص من السموم والمواد الضارة الموجودة بالجسم فقد أصبح وظيفته كفلتر ومنقى لسموم الجسم معدومة.

وبالتالى تمر هذه السموم مثل الامونيا عن طريق الأوردة والشرايين من الجهاز الهضمى إلى المخ مباشرة دون المرور إلى الكبد والذى لا يعمل، وبالتالى يؤدى إلى ما يسمى بالغيبوبة الكبدية، وقد تظهر الغيبوبة الكبدية فى مراحلها الأولى على هيئة اضطراب نفسى وعدم القدرة على التركيز وزيادة فترات النوم أو عدم القدرة على النوم ليلا ومن العوامل التى كشفت عنها الأبحاث والدراسات المحلية فى مصر.

ويقول إنه قد أجرى بحثا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حول أسباب حوادث الطرق فى مصر، وأثبتت هذه الأبحاث أن 65 % من الحوادث سببها العنصر البشرى وأن نصف هذا العدد أى حوالى 35 % سببه الرئيسى هو الغيبوبة الكبدية، فقد ثبت أن الكبد يكون متكافئ فى المراحل الأولى ولكن نتيجة الإجهاد والقيادة لمدة طويلة تصل إلى عدة ساعات مع قلة النوم والإجهاد وتعاطى بعض المنشطات أدت إلى تدهور حالة الكبد فجأة، ومن ثم حدثت الغيبوبة الكبدية والتى تؤدى إلى كثرة الحوادث على الطرق السريعة.

وقد وجد أن معدل حوادث الطرق فى مصر تصل إلى أكثر من 5000 متوفى سنويا، حيث إن الشخص يكون غير قادر على تقدير المسافة ورد فعلة بطىء عند حدوث أى حادث مفاجئ وغير سليم وبالتالى تزداد الحوادث.

ومن الأسباب التى تساعد فى حدوث الغيبوبة الكبدية زيادة تناول اللحوم الحمراء أو أن يحدث للمريض أى ارتفاع فى درجة الحرارة أو الإمساك المزمن أو الإكثار من تناول الوجبات السريعة، لما تحتويه من دهون مشبعة وكميات كبيرة من الملح والمواد الحافظة فكل هذه العوامل تساعد فى حدوث الغيبوبة الكبدية.