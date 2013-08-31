مباشر – الأهلي 1-0 ليوبار، السعيد يسجل.. وإكرامي يرد ركلة جزاء

تابع مع FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وليوبار الكونجولي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تأخر انطلاقها بسبب أزمة جماهيرية بعد اشتباك روابط تابعة للأهلي مع بعضها البعض.

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الأهلي يملك 4 نقاط بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، ثم الخسارة في اللقاء الثاني ضد أورلاندو بايرتس، ثم الفوز على ليوبار في الكونجو.

ويتشارك الأهلي وليوبار في وصافة أورلاندو، في حين يتذيل الزمالك المجموعة بنقطة من التعادل مع الشياطين الحمر.