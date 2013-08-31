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مباشر – الأهلي 1-0 ليوبار، السعيد يسجل.. وإكرامي يرد ركلة جزاء

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مباشر – الأهلي 1-0 ليوبار، السعيد يسجل.. وإكرامي يرد ركلة جزاء مباشر – الأهلي 1-0 ليوبار، السعيد يسجل.. وإكرامي يرد ركلة جزاء

تابع مع FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وليوبار الكونجولي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تأخر انطلاقها بسبب أزمة جماهيرية بعد اشتباك روابط تابعة للأهلي مع بعضها البعض.

لمعرفة تشكيل الفريقين، ولمتابعة للتغييرات ومجريات اللقاء لحظة بلحظة.. زوروا هذا الرابط..

الأهلي يملك 4 نقاط بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، ثم الخسارة في اللقاء الثاني ضد أورلاندو بايرتس، ثم الفوز على ليوبار في الكونجو.

ويتشارك الأهلي وليوبار في وصافة أورلاندو، في حين يتذيل الزمالك المجموعة بنقطة من التعادل مع الشياطين الحمر.

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