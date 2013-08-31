نقل قيادات من شركة كهرباء القناة بعد زيارة مفاجئة لرئيس مجلس الإدارة

أصدر المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حركه تنقلات لبعض القيادات التنفيذية بالأماكن الخدمية للمواطنين، حيث تم نقل مدير عام المشروعات بفرع بورسعيد، ونقل مدير هندسة الخليج بفرع السويس، ونقل مدير هندسة الجامعة وهندسة الصاغة بمدينة الزقازيق.

وأكد المهندس محمد السيد، أنه لا مكان لمتقاعس عن أداء عمله فى ظل الظروف الراهنة والمرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، وأن كافه قراراته تنبع من وازع الإحساس بالمسئولية وتعبيراً عن نبض المواطن، معرباً عن قرارات هامة سوف تتخذ فى الأيام القادمة داخل الشركة.