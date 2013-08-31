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الوليد بن طلال يرحب بحملة “شرم الشيخ امنة”..ويدعو السياح لزيارتها

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الوليد بن طلال يرحب بحملة “شرم الشيخ امنة”..ويدعو السياح لزيارتها الوليد بن طلال يرحب بحملة “شرم الشيخ امنة”..ويدعو السياح لزيارتها

الوليد بن طلالرحب الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي المشهور بحملة” شرم الشيخ آمنة” فوجئت الحملة بتواجده بأحد الكافيهات بوسط خليج نعمة بعد منتصف ليل امس وقد طلبت منه الحملة التقاط الصور له لدعم الحملة ووافق بن طلال على الفور لدعم السياحة بشرم الشيخ وقام اعضاء مكتبه بتصوير لقاءه بحملة شرم الشيخ آمنة.

وقال أحمد غباشي منسق الحملة ان الوليد بن طلال دعا جميع سياح العالم لزيارة شرم الشيخ وانها امنة تماما مشيرا الى ان شرم الشيخ من افضل المنتجعات السياحة فى العالم.

وقال أعضاء الحملة أن الحملة سوف تقدم مفاجأت كثيرة وأنها سوف تلتقى بجميع السياح فى كل المنتجعات السياحية بشرم الشيخ.

وفى سياق متصل أعلن أرنستو برياتونى مالك مجموعة فنادق “كورال باي” العالمية فى التليفزيون الإيطالي والروسي الأوكراني عن استقبال فنادقه للسياح الإيطاليين والروس مجانا حتى 21سبتمبر الحالي على ان يتحمل السائح تذكرة الطيران فقط .

وقال أيمن رمضان مدير منتجع كورال باي ” شرم الشيخ أن مبادرة ارنستو برياتونى كان لها صدى كبير في إيطاليا وروسيا وأوكرانيا ، مشيرًا إلى أنه تم حجز 100 غرفة فى ليلة واحدة وأوضح رمضان أن إعلان برياتونى رحب به الإعلام الإيطالي والروسي والأوكراني مما يعطي مؤشر بأن شرم الشيخ آمنة.

تنشيط السياحة

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