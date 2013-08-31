محافظ المنيا: أبناء المحافظة أعطوا مثالاً للوقوف أمام دعاة الفتنة

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن أبناء المحافظة مسلمين وأقباط أعطوا مثالاً رائعاً خلال الأيام الماضية فى الوقوف ضد محاولات دعاة الفتنة والإرهاب لبث سمومهم فى المجتمع، وأنهم يعلون مصلحة الوطن ويدركون الأطراف الحقيقية التى تحاول زعزعة أمن الوطن واستقراره.

وأوضح المحافظ فى لقائه مع أعضاء "بيت العائلة" بالمنيا، أن التسامح والاعتدال ونبذ العنف هم جوهر الرسالات السماوية، وأن علينا جميعاً محاربة الغلو والتطرف والإرهاب والعمل بشكل جاد لتحصين الشباب والنشء ضد الأفكار الهدامة.

وأكد المحافظ أن علينا الحوار والتعايش السلمى وإعلاء مصلحة الوطن للارتقاء به، مشيرا إلى أن العام الدراسى الجديد سوف يكون بداية حقيقية لتأهيل النشء والأجيال القادمة على محاربة الأفكار الهدامة وإرساء مبادئ التسامح والمحبة.

ولفت "زيادة" إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأزهر والأوقاف نظموا قافلة دعوية لنشر الأفكار الوسطية ومحاربة التطرف، وأنه سيتم التنسيق لتنظيم عدة قوافل أخرى خلال الفترة القادمة.