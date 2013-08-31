تأجيل تجديد حبس مدير مكتب “مرسي” لجلسة الإثنين على خلفية أحداث الاتحادية

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تأجيل نظر تجديد حبس كل من أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول وأيمن عبد الرؤف علي المستشار الأمنى للرئيس المعزول محمد مرسى الى جلسة يوم الاثنين المقبل اداريا لاتهامهما فى أحداث العنف التى شهدها محيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر من العام الماضى .

وجهت النيابة اليهم تهمة التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء قرار النيابة بحبسهما احتياطيا فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهمفى أحداث قصر الاتحادية، والتى شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى.