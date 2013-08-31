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مصدر بـ"ماسبيرو": شركات التأمين ستدفع الخسائر التي لحقت بسيارات الإذاعة في "رابعة"

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مصدر بـ"ماسبيرو": شركات التأمين ستدفع الخسائر التي لحقت بسيارات الإذاعة في "رابعة" مصدر بـ"ماسبيرو": شركات التأمين ستدفع الخسائر التي لحقت بسيارات الإذاعة في "رابعة"

كتب : انتصار حسنى السبت 31-08-2013 14:10

أكد مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القانونية في ماسبيرو، أن التليفزيون المصري لن يتحمل تكاليف الخسائر التي لحقت بسيارات الإذاعة الخارجية التي استولى عليها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء اعتصام رابعة، حيث إن شركة التأمين هي التي ستتولى دفع كل الخسائر بعد انتهاء تحقيقات النيابة، وإن الشؤون القانونية بماسبيرو تنهي الآن كل الإجراءات القانونية مع شركة التأمين.

وأضاف المصدر، أن الهندسة الإذاعية بماسبيرو حصرت الخسائر والتلفيات التي تعرضت لها سيارات الإذاعة الخارجية بحوالي 53 مليون جنيه، حيث تم احتراق إحدى السيارات بشكل كامل وتم نهب وتخريب السيارتين الأخرتين وإتلاف وحدات الإذاعة الخارجية والبث الفضائي والـsng.‮

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