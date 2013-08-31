نشطاء «تويتر» عن «الطائر الجاسوس»: «البطة نظام حكم مش خبر عابر»

«الأمين العام للعشش المتحدة يطالب بسرعة الإفراج عن البطة المحتجزة والحفاظ على حرية التزغيط، مش ها خلف علشان ما يجيش عيل يتريأ على جيلي اللي عنده بط جواسيس.. إحنا اتمسخرنا كتير يا منى»، هكذا سخر نشطاء ومستخدمو «تويتر» من خبر التحفظ على «بطة» وجدت تسبح فى «النيل» بمحافظة قنا وبها جهاز اشتبه في كونه للتجسس

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#freeduck

#freeBatta

فيما أشار الناشط «علاء عبد الفتاح» إلى أنه «قبل الثورة كان فيه قصة القرش اللي إسرائيل بعتته وعلى رأسه ليزر عشان يقتل السياح في مؤامرة لزعزعة الوطن»، معتبرا أن «البطة نظام حكم مش خبر عابر».

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إن الطائر الذي تم العثور عليه، مساء الجمعة، لم يثبت وجود أي مواد متفجرة بداخله أو أجهزة تجسس.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري وشؤون البيئة بالمحافظة لفحص الطائر وتحديد نوعه ونوعية الجهاز الموجود به، وبيان أسباب وجوده بالطائر، بالإضافة إلى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من قرارات.

وكان أحد المواطنين ويدعى علي سيد من مركز الوقف شمال قنا، عثر على طائر معلق به جهاز اشتبه به، وقام بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الوقف، حيث تم التحفظ على الطائر والجهاز المعلق به.