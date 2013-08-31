بوتين: المزاعم الأمريكية ضد الأسد "تحريضية"

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت، إن الادعاءات باستخدام السلطات السورية للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين هى مزاعم "تحريضية".

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة اتهمت قوات النظام السورى الحاكم بأنها كانت وراء الهجوم الكيماوى الذى أودى بحياة المئات فى الأسبوع الماضى، مشددا على أن هذه الاتهامات ما زالت تحتاج إلى برهان.

وقال بوتين "إذا قالوا (أمريكا) إن قوات النظام السورى يستخدمون أسلحة دمار شامل ولديهم دليل على ذلك، فدعهم يقدمونه إلى مفتشى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأردف قائلا "زعمهم أنهم يملكون دليلا ولكنه سرى للغاية ولا يستطيعون عرضه على أى شخص هو أمر مثير للانتقادات، كما أنه يدل على عدم احترامهم لشركائهم".