أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قيادي بتنظيم «القاعدة» في العراق والشام يدعو المصريين لحمل السلاح ضد الجيش

Google+ Print
قيادي بتنظيم «القاعدة» في العراق والشام يدعو المصريين لحمل السلاح ضد الجيش قيادي بتنظيم «القاعدة» في العراق والشام يدعو المصريين لحمل السلاح ضد الجيش
دعا قيادي بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، أحد أذرع تنظيم «القاعدة»، في كلمة مسجلة على الإنترنت، السبت، المصريين إلى حمل السلاح ضد الجيش، وقال إن القمع الدموي للمحتجين الإسلاميين يبين عدم جدوى الوسائل السلمية. وأضاف أبو محمد العدناني، المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في تسجيل صوتي، «إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر والقول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل بوجوب قتالها وفي مقدمتها الجيش المصري لهو القول لا يصح في دين الله خلافه». وتابع: «فهذا الجيش المصري الذي هو جزء من هذه الجيوش ونسخة عنها يسعى سعيا مستميتا لمنع تحكيم شرع الله ويعمل جاهدا لإرساء مبادئ العلمانية والحكم بالقوانين الوضعية». وهاجم «العدناني» جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي لتحبيذهما «اللاعنف» وما سماه توجها علمانيا بلا طائل نحو السلطة من خلال الانتخابات والديمقراطية، ما أفضى بأعضاء جماعة الإخوان إلى السجن أو الموت أو الهروب، على حد تعبيره.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه