قيادي بتنظيم «القاعدة» في العراق والشام يدعو المصريين لحمل السلاح ضد الجيش

السبت، المصريين إلى حمل السلاح ضد الجيش، وقال إن القمع الدموي للمحتجين الإسلاميين يبين عدم جدوى الوسائل السلمية

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اللاعنف

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وما سماه توجها علمانيا بلا طائل نحو السلطة من خلال الانتخابات والديمقراطية، ما أفضى بأعضاء جماعة الإخوان إلى السجن أو الموت أو الهروب، على حد تعبيره.