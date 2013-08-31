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استطلاع: 64% من الفرنسيين يعارضون الحرب على سوريا

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استطلاع: 64% من الفرنسيين يعارضون الحرب على سوريا استطلاع: 64% من الفرنسيين يعارضون الحرب على سوريا
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، السبت، أن معظم الفرنسيين لا يرغبون في مشاركة بلادهم في عمل عسكري ضد سوريا، وأن الأغلبية لا تثق في قيام الرئيس فرانسوا هولاند بهذا العمل. وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها تقوم بالتجهيز لرد عسكري محدود لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على هجوم وحشي بالأسلحة الكيماوية أودى بحياة أكثر من 1400 شخص في دمشق قبل عشرة أيام. وقال «هولاند» إن معارضة البرلمان البريطاني للضربة العسكرية لن تؤثر على تحرك فرنسا. وأظهر استطلاع «بي.في.إيه» الذي نشرته «لو باريزيان-أوجوردوي إن فرانس» أن 64% من المشاركين يعارضون العمل العسكري، وأن 58% لا يثقون في قيام «هولاند» بذلك، في حين تخشى نسبة 25% أن يشعل مثل هذا الهجوم منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

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