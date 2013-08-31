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بالصور| مايكل دوجلاس يفتتح مهرجان "دوفيل" للسينما في فرنسا

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بالصور| مايكل دوجلاس يفتتح مهرجان "دوفيل" للسينما في فرنسا بالصور| مايكل دوجلاس يفتتح مهرجان "دوفيل" للسينما في فرنسا

كتب : إنجي رأفت السبت 31-08-2013 12:03

افتتح الممثل العالمي مايكل دوجلاس الدورة الـ39 من مهرجان "دوفيل" السنوي للسينما في فرنسا.

وألقى دوجلاس الكلمة الافتتاحية للمهرجان، قال فيها إنه تعرف على زوجته لأول مرة في "دوفيل"، ولذلك يعتبره مهرجانه السينمائي المفضل.

وحضرت الممثلة الأمريكية كيت بلانشيت المهرجان وهي ترتدي فستانا أبيض طويلا ومصنوعا من الدانتيل، وحذاء أبيض ذا كعب عالٍ.

وتألقت الممثلة لورانس أرني على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود ورفعت شعرها للأعلى، بمكياج خفيف وبسيط على وجهها.

ومن المنتظر أن تقيِّم لجنة التحكيم في المهرجان 14 فيلما أمريكيا، وتعلن النتيجة التي يقدمها الممثل الفرنسي فينسينت ليندن، في السابع من سبتمبر المقبل.

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ON Sport

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