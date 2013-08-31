إبداعات الفرنسي برليوز تعرض على مسرح الأوبرا بفيينا

كتب : أ ش أ السبت 31-08-2013 13:42

يستضيف مسرح دار أوبرا "فيينا" بالعاصمة النمساوية، مهرجان موسيقي لنخبة ثرية من إبداعات الموسيقار الفرنسي هكتور برليوز، أحد رواد التأليف الموسيقى الكلاسيكي خلال القرن التاسع عشر، وتستمر فاعليات المهرجان حتى العاشر من أكتوبر المقبل.

ويقدم المهرجان عددا من الأعمال السيمفونية الشهيرة التي برع في تقديمها على مدى مشواره الفني المتميز خاصة سيمفونية روميو وجولييت لشكسبير، وسيمفونية الموت والنصر، والأناشيد والترانيم الدينية.

يشار إلى أن الموسيقارهكتور برليوز، ولد فى سانت أندريه في عام 1803 والتحق بكلية الطب في باريس لمدة عامين بناء على رغبة والده، إلا أنه تركها ليدرس في المعهد الموسيقى، وعندما بلغ السابعة والعشرين حصل على جائزة روما في التلحين حيث اتسمت معظم أعماله بالطابع المسرحي الأوبرالي لتعد افتتاحياته أقرب للأشعار السيمفونية لينال شهرة فى أوروبا.

وتوفي برليوز في العاصمة الفرنسية باريس في الثامن من مايو عام 1869.