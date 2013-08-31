أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

كاميرون ينوي إجراء تعديل حكومي بعد رفض البرلمان التدخل بسوريا

  • 19
Google+ Print
كاميرون ينوي إجراء تعديل حكومي بعد رفض البرلمان التدخل بسوريا كاميرون ينوي إجراء تعديل حكومي بعد رفض البرلمان التدخل بسوريا

أفادت تقارير صحفية فى بريطانيا بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعتزم إجراء تعديل حكومى فى أعقاب رفض البرلمان مشاركة لندن فى ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية الصادرة اليوم السبت، إن من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل جورج يانج الوزير المسئول عن شؤون الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الحاكم.

كان التصويت الذى أجراه مجلس العموم البريطانى ليلة أول من أمس الخميس بشأن مشاركة البلاد فى ضربة عسكرية محتملة ضد سورية، انتهى برفض 285 عضوا، مقابل 272 عضوا أيدوها.

يذكر أن نوابا من حزب كاميرون المحافظ كانوا بين الأعضاء الذين صوتوا بالرفض.

وقالت “الاندبندنت” فى افتتاحيتها، إن نتيجة تصويت مجلس العموم البريطانى برفض المشاركة فى إجراء عسكرى ضد النظام السورى كانت بمثابة “مهانة لرئيس الوزراء البريطانى كاميرون”.

وأضافت أن “خسارة تصويت واحد فى مجلس العموم يجب ألا تكون كارثية ولكن خسارة تصويت يتعلق بالسياسة الخارجية أمر نادر ولم يحدث منذ أكثر من 200 عام”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا