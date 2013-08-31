كاميرون ينوي إجراء تعديل حكومي بعد رفض البرلمان التدخل بسوريا

أفادت تقارير صحفية فى بريطانيا بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعتزم إجراء تعديل حكومى فى أعقاب رفض البرلمان مشاركة لندن فى ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية الصادرة اليوم السبت، إن من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل جورج يانج الوزير المسئول عن شؤون الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الحاكم.

كان التصويت الذى أجراه مجلس العموم البريطانى ليلة أول من أمس الخميس بشأن مشاركة البلاد فى ضربة عسكرية محتملة ضد سورية، انتهى برفض 285 عضوا، مقابل 272 عضوا أيدوها.

يذكر أن نوابا من حزب كاميرون المحافظ كانوا بين الأعضاء الذين صوتوا بالرفض.

وقالت “الاندبندنت” فى افتتاحيتها، إن نتيجة تصويت مجلس العموم البريطانى برفض المشاركة فى إجراء عسكرى ضد النظام السورى كانت بمثابة “مهانة لرئيس الوزراء البريطانى كاميرون”.

وأضافت أن “خسارة تصويت واحد فى مجلس العموم يجب ألا تكون كارثية ولكن خسارة تصويت يتعلق بالسياسة الخارجية أمر نادر ولم يحدث منذ أكثر من 200 عام”.