موسكو: الضربة العسكرية لسوريا بدون موافقة مجلس الأمن عمل عدوانى

أبلغت موسكو واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية أن القيام بعملية عسكرية ضد سوريا، دون تفويض مجلس الأمن الدولى، يعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولى.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بان وزارة الخارجية الروسية ذكرت فى بيان لها بهذا الصدد عقب اللقاء الذى جمع سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية والسفير الأمريكى لدى موسكو مايكل ماكفول بطلب من الأخير "لقد أكد الجانب الروسى، على أن أى استخدام للقوة ضد سوريا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية دون تفويض من مجلس الأمن الدولى، هو عمل عدوانى وانتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي".