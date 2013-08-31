وزير فلسطينى: اللجان الشعبية لها دور هام فى الدفاع عن القضية إقليميا ودوليا

قال وزير الحكم المحلى الفلسطينى سائد الكونى "إن اللجان الشعبية تلعب دورا هاما فى الدفاع عن القضية الفلسطينية محليا وإقليميا ودوليا"، مؤكدا أنها قدمت ومازالت تقدم الكثير من التضحيات التى لن تتوقف طالما بقى جدار الفصل العنصرى جاثما على صدورنا.

وأضاف الكونى فى كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر فلسطين الثالث للمقاومة الشعبية بنابلس اليوم السبت تحت بعنوان "وحدة وطنية وبرنامج مقاوم لمواجهات التحديات"، أن المقاومة الشعبية نجحت فى تحييد الآلة العسكرية الإسرائيلية وتقويض الخطاب الإسرائيلى وقضت على الرواية الإسرائيلية وثبتت من الرواية الحقيقية الفلسطينية بأننا شعب أعزل يقاوم احتلال عسكرى مدجج بالأسلحة.

وأشار الكونى إلى أن العمل الشعبى ليس حكرا على أحد والمقاومة الشعبية ليست فرض كفاية علينا، بل هى فرض عين وواجب على جميع أبناء شعبنا ويتوجب على الجميع الانخراط بها. وأوضح أن المؤسسة الرسمية ليست بديلا أو منافسا للجان الشعبية بل إننا نسعى لرعاية هذه اللجان وتقديم كافة الدعم اللوجستى حسب المستطاع لهذه اللجان، لأن معركتنا مع الاحتلال شرسة وهناك متسع للجميع فيها.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إلى تعميم تجربة المقاومة الشعبية كخيار اختاره شعب فلسطين فى تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه لن نسقط خيارات المقاومة الأخرى فمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال حق مشروع كفلته المواثيق الدولية.

وقال العالول "إننا نريد أن نعمم تجربة المقاومة الشعبية لتصبح نمط تفكير لدى أبناء شعبنا وتصعيدها بشكل دائم وتعميم ثقافة المقاطعة الاقتصادية للمحتل وهى أحد الأشكال الأكثر تأثيرا على المحتل لتصبح نمط تفكير لدى جميع أبناء شعبنا".

وتطرق إلى إبداعات المقاومة الشعبية فى الآونة الأخيرة ومن بينها إقامة لجان الحراسة ومبادرات إقامة قرى الصمود كباب الشمس وكنعان وغيرها وكذلك المبادرات الجزئية بهدم مقاطع من الجدار فى بعض المواقع. ولفت إلى أن تصعيد الاحتلال لقمعه للمقاومة الشعبية فى الآونة الأخيرة يؤكد الأثر الكبير لهذه المقاومة على الاحتلال ومخططاته التوسعية.