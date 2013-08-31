الجيش اللبنانى يلقى القبض على شخصين متورطين بإطلاق صواريخ على إسرائيل

ألقت مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى القبض على لبنانيين اثنين بتهمة الاشتراك فى إطلاق 4 صواريخ من نوع "كاتيوشا" من منطقة الحوش قضاء صرو باتجاه إسرائيل.

وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبنانى اليوم السبت، أنه بنتيجة التقصى والتحريات المكثفة حول إقدام مجهولين فى 22 أغسطس الحالى على إطلاق 4 صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الحوش فى صور باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة خلافاً لمندرجات القرار 1701 تمكنت مديرية المخابرات من توقيف كل من اللبنانيين يوسف محمد الفليطى وعمر عبد المولى الأطرش.

وذكر البيان، أن الموقوفين اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ من منطقة غزة فى سهل البقاع شرقى لبنان وتسليمها إلى أحد الأشخاص فى صور، حيث تم إطلاقها.

وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص ويستمر العمل لتوقيف باقى المتورطين.