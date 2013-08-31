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مبادرة بين الطيران والسياحة لزيادة نسبة الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ

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مبادرة بين الطيران والسياحة لزيادة نسبة الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ مبادرة بين الطيران والسياحة لزيادة نسبة الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ

كتب : حسن حسين منذ 26 دقيقة

أطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة مشتركة مع وزارة السياحة، تهدف لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة نسبة الإشغال في فنادق المدن السياحية.

وتشمل المبادرة تقديم برنامج سياحي متكامل يشمل تذكرة الطائرة والإقامة بالفنادق ذات الأربعة أو الخمسة نجوم، دعما للقطاع السياحي المصري والعاملين به، وتيسيرا على المواطنين الراغبين في زيارة المدن السياحية.

وقال المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني، إن شركات الوزارة التي تشمل للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران إكسبريس، وسمارت للطيران، ومصر للطيران للسياحة (الكرنك)، تتعاون مع العديد من الفنادق بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لتقديم برنامج سياحي بسعر مخفض يبدأ من ألف جنيه شاملة الضرائب، ويشمل تذكرة الطائرة والإقامة لمدة 3 ليالٍ/ 4 أيام بنظام نصف إقامة.

وأضاف فاضل في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة جاءت بدعم من وزارة السياحة، وتم التنسيق مع هشام زعزوع وزير السياحة، لإطلاق سلسلة من المبادرات بين الوزارتين في السوق المصري في الفترة المقبلة، وستشهد المبادرات المقبلة إضافة مدن سياحية جديدة وخاصة في جنوب مصر.

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