إطلالات راقية لمناسباتك من "جورج شقرا"

قدّم المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا مجموعته الجديدة لخريف وشتاء ٢٠١٣ - ٢٠١٤ من الأزياء الراقية. وقد تميّزت بتنوّعها وإشعاعها ولامست بأشكالها عمق الرهافة. تنوّعت التصاميم بين القصات التي تظهر مفاتن الجسم إلى الفراشات راقصات الباليه، إلى "البليسيه" بأشكال هندسية متنوعة في الظهر... وطغى عليها أقمشة "الكيبور" "والاوركنزا" والساتان التي تزينت بالزهور ورسومات "الآر ديكو" والزخرفة العربية مما أعطى للمجموعة سحرها وبريقها. ارتدت المجموعة ألواناً مشعّة كاللون الذهبي على درجاته من البرونزي إلى البني - الذهبي، إلى القرمزي، إلى اللميع الرقيق، الى التناغم والتجانس بألوان الأخضر والبنفسجي والنبيذي إلى جانب الثنائي الأبيض والأسود الذي جاء متناسقاً بشكل كبير... وختم المصمّم عرضه بفستان الزفاف الذي كان مزيجاً بين اللون الأبيض الحالم والأسود البلوري مع طرحة من اللون الأسود المزينة بالزهور البيضاء.

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