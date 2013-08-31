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" Lily Collins" أجمل نجمات هذا الشَّهر بامتياز

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" Lily Collins" أجمل نجمات هذا الشَّهر بامتياز " Lily Collins" أجمل نجمات هذا الشَّهر بامتياز

حصدت الممثِّلة البريطانيَّة الشابَّة "Lily Collins" شهرةً واسعةً بعد أن لعبت دور الأميرة الخياليَّة "بياض الثَّلج" العام الماضي، ولا يمكننا إلا أن نقول أنَّه الدَّور المثاليّ لها، إذ تتمتَّع النَّجمة ببشرة بيضاء جميلة، وشعر بنّي جذَّاب، بالإضافة إلى ستايل عصريّ وأنيق كذلك.
تسنَّت لنا فرصة مشاهدة أجمل الإطلالات العصريَّة خلال هذا الشَّهر، حيث كان جدول "Lily" مزدحمًا بالاحتفالات والمؤتمرات الصحفيَّة لفيلمها الجديد، وقد لاحظنا عشق النَّجمة للستايل العصريَّ الجريء، حيث واكبت أبرز اتجاهات الموضة لهذا الموسم بارتداء القمصان القصيرة وفساتين "Cut- out" في عدَّة إطلالات، كما نوَّعت النَّجمة بين ارتداء الفساتين الفخمة في إطلالات السجادة الحمراء، وفساتين الكوكتيل ذات القصَّات الفريدة والطَّبعات الشبابيَّة في إطلالات أخرى.
أعجبتنا بشدَّة الطَّريقة المتجددة التي تظهر بها "Lily" في كلِّ مرَّة، فلا يبدو أنَّ النَّجمة من هواة التكرار فيما يخص تسريحة الشَّعر وطريقة وضع الماكياج.
لا تخشي من التَّجربة، ونوِّعي في إطلالاتك، واعتمدي الستايل العصريّ الجريء لتحصلي على طلَّة مشابهة لطلّة النَّجمة "Lily Collins".

شاهدي الصُّور واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

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سيدتي