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راعي كنيسة دلجا بالمنيا: لم نعقد جلسات صلح..وعلاقتنا بالمسلمين جيدة

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راعي كنيسة دلجا بالمنيا: لم نعقد جلسات صلح..وعلاقتنا بالمسلمين جيدة راعي كنيسة دلجا بالمنيا: لم نعقد جلسات صلح..وعلاقتنا بالمسلمين جيدة

نفي القس أيوب يوسف راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا عقد جلسة صلح بين المسلمين والأقباط بالقريه وقال أن ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونيه جانبه الصواب وعاري تماماً من الصحه والصور مفبركه ورجال الدين الذين ظهورا بالصور لا يمتون بصله للرجال الدين الذين يخدمون كنائس القريه الخمس.

وأوضح يوسف أنه لم تعقد جلسة صلح في دلجا لأن الصلح يعني حضور جميع الأطراف وممثلين عن الكنائس والأقباط لم يكونوا حاضرين فكيف تم الصلح مضيفاً لا توجد خصومة أصلاً بين الكنيسة والمسلمين ولكن المشكلة في الأشخاص الذين قاموا بأعمال النهب والبلطجة وفرض الإتاوات وترويع المواطنين وهؤلاء سوف يحاسبون أمام قضاء العادل الشامخ وإن فلتوا من عقاب الدنيا فلن يفلتوا من عقاب الآخرة.

وتابع يوسف يتحتم علي جميع الصحفيين تحري الدقه وعدم نشر أخبار تتعلق بالكنيسة قبل أن الرجوع إلى المسؤلين عنها لاسيما وأن كان هذا يتعلق بمصير عدد كبير من المواطنين.

وقالت مصادر كنسيه بمطرانية ديرمواس لم يكن هناك خلاف بين المسلمين والأقباط بقرية دلجا وبالتالي لم يكن هناك صلح وأنه في حالة وجود خلاف من الطبيعي أن نحتاج لجلسة صلح وسنصلي يوم الأحد القادم علي أنقاض مبني كنيسة دلجا والمسييحين يتقدمون بالشكر للمسلمين علي العلاقات الطيبه بينهما.

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