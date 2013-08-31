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"القوى الصوفية": مظاهرات الإخوان فاشلة.. والشعب تضامن مع الجيش والشرطة

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"القوى الصوفية": مظاهرات الإخوان فاشلة.. والشعب تضامن مع الجيش والشرطة "القوى الصوفية": مظاهرات الإخوان فاشلة.. والشعب تضامن مع الجيش والشرطة

كتب : محمد كامل منذ 11 دقيقة

وصف اتحاد القوى الصوفية مظاهرات الإخوان وأنصارهم أمس بـ"الفاشلة" التي لم تخلُ من أعمال إجرامية تسببت في مقتل وإصابة العديد من أبناء ومنهم إعلاميون.

وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، وكيل مؤسسي حزب البيت المصري، إن الجمعة الماضية كانت "جمعة الحسم" التي أوضحت حجم الإخوان وأنصارهم في الشارع، مؤكدًا أنها كانت مظاهرات فاشلة ادت إلى وقوع ضحايا بين المصريين ومنهم إعلاميون كانوا يؤدون واجبهم الإعلامي.

وتابع الناصر حلمي، "تضامن الشعب المصري مع قوات الأمن من الجيش والشرطة، ما أدى إلى فشل مظاهرات الإخوان، ولم يخرج من المصريين إلا من توجه لصلاة الجمعة فقط استجابة لنداء ربه دون الاستجابة لدعوات الإخوان".

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