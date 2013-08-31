الدجاج المشوي مع مربى الفليفلة

المقادير:
- كوب ونصف من صدر الدجاج
- ملعقتان كبيرتان من الصعتر الاخضر
- ربع كوب من الثوم المقشّر حبوب
- 1 كوب من مرقة الدجاج
- 3 ملاعق كبيرة من الطحين
- كوب واحد من مربى الفليفلة الحمراء
طريقة التحضير:
1- يقلى الدجاج أو يشوى في الفرن على درجة حرارة 200 "فهرنهايت" لمدة 16 دقيقة.
2- تسخّن مرقة الدجاج على نارِ متوسطة وتسخّن مربى الفليفلة الحمراء في إناء آخر.
3- تقلى حبوب الثوم الممزوجة مع الطحين.
4- في طبق التقديم، يسكب مربى الفليفلة الحمراء مع الزبيب الأشقر، ويوضع فوقه صدر الدجاج المطهي والمقطّع الى شرائح.
5- يضاف الثوم الممزوج مع الطحين اليه ويزّين الطبق بأوراق الصعتر الاخضر، ويقدّم مع مرقة الدجاج.
طريقة تحضير مربى الفليفلة الحمراء:
المقادير:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- كوب واحد من الفليفلة الحمراء المقطّعة الى مكعبات صغيرة
- ربع كوب من البصل المفروم ناعماً
- فصّ واحد من الثوم المفروم ناعماً
- رشّة من: الملح، البهار الأسود، الكمّون، الكراوية، البابريكا
- ملعقة كبيرة من الزبيب الأشقر
- نصف كوب من عصير البندورة
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
- ملعقة صغيرة من القبّار
طريقة التحضير:
1- يسخّن زيت الزيتون في المقلاة على النار ويضاف اليه الثوم والبصل دون أن يتحوّل لونه الى ألأشقر.
2- يضاف الى المزيج الفليفلة الحمراء المقطّعة الى مكعبات صغيرة ومن ثم نبدأ بإضافة البهارات.
3- يضاف الى المزيج الزبيب والقبّار ، ومن ثم يضاف معجون الطماطم ويحرّك جيداً.
4- يطهى على نار متوسطة الى حين تماسكه.
5- يقدّم مربى الفليفلة الحمراء مع الدجاج المشوي.
المقادير لـشخصين
مدة الطهي:25 دقيقة
مدة التحضير:15 دقيقة