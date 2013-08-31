الدجاج المشوي مع مربى الفليفلة

المقادير:

- كوب ونصف من صدر الدجاج

- ملعقتان كبيرتان من الصعتر الاخضر

- ربع كوب من الثوم المقشّر حبوب

- 1 كوب من مرقة الدجاج

- 3 ملاعق كبيرة من الطحين

- كوب واحد من مربى الفليفلة الحمراء

طريقة التحضير:

1- يقلى الدجاج أو يشوى في الفرن على درجة حرارة 200 "فهرنهايت" لمدة 16 دقيقة.

2- تسخّن مرقة الدجاج على نارِ متوسطة وتسخّن مربى الفليفلة الحمراء في إناء آخر.

3- تقلى حبوب الثوم الممزوجة مع الطحين.

4- في طبق التقديم، يسكب مربى الفليفلة الحمراء مع الزبيب الأشقر، ويوضع فوقه صدر الدجاج المطهي والمقطّع الى شرائح.

5- يضاف الثوم الممزوج مع الطحين اليه ويزّين الطبق بأوراق الصعتر الاخضر، ويقدّم مع مرقة الدجاج.

طريقة تحضير مربى الفليفلة الحمراء:

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- كوب واحد من الفليفلة الحمراء المقطّعة الى مكعبات صغيرة

- ربع كوب من البصل المفروم ناعماً

- فصّ واحد من الثوم المفروم ناعماً

- رشّة من: الملح، البهار الأسود، الكمّون، الكراوية، البابريكا

- ملعقة كبيرة من الزبيب الأشقر

- نصف كوب من عصير البندورة

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

- ملعقة صغيرة من القبّار

طريقة التحضير:

1- يسخّن زيت الزيتون في المقلاة على النار ويضاف اليه الثوم والبصل دون أن يتحوّل لونه الى ألأشقر.

2- يضاف الى المزيج الفليفلة الحمراء المقطّعة الى مكعبات صغيرة ومن ثم نبدأ بإضافة البهارات.

3- يضاف الى المزيج الزبيب والقبّار ، ومن ثم يضاف معجون الطماطم ويحرّك جيداً.

4- يطهى على نار متوسطة الى حين تماسكه.

5- يقدّم مربى الفليفلة الحمراء مع الدجاج المشوي.

المقادير لـشخصين

مدة الطهي:25 دقيقة

مدة التحضير:15 دقيقة