هل تعلم ماهي أكثر 5 مسببات للحوادث ؟

أطلقت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي حملة متكاملة للضبط والتوعية المرورية للحد من " أكثر خمسة اسباب مسببة الحوادث المرورية وحوادث الشاحنات " على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبى، وذلك تجسيداً لاستراتيجية السلامة المرورية للمديرية، بما يسهم في خفض الحوادث المرورية وما تسببه من خسائر بشرية واقتصادية.

> وافاد المقدم احمد الزيودي رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبى ان أكثر خمسة اسباب ادت الى وقوع الحوادث المرورية تم تصنيفها من خلال الاحصائيات المرورية لعام 2013 كانت كالتالي :(تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء-السرعة دون مراعاة الطريق، وعدم تقدير مستعملي الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، وعدم الالتزام بخط السير.)

> وأشار إلى تلك الحوادث بلغت نحو 448 حادثاً شكلت نحو 22% من عدد الحوادث المرورية (2057 حادث) خلال نفس الفترة، كما تشمل الحملة تكثيف التوعية والضبط المروري لسائقي الشاحنات وذلك نسبة لما تمثله حوادث الشاحنات من مخاطر بالغة على كافة مستخدمي الطريق حيث شكلت الحوادث المرورية للشاحنات نحو 11% من عدد الحوادث المرورية التي وقعت بالإمارة العام الماضي.

> وقال الزيودى ان الحملة تهدف الى تعزيز السلامة المرورية، والالتزام بقانون السير والمرور بين كافة السائقين والحد من الاسباب الخمسة الأكثر تسببا بالحوادث المرورية بمختلف انواعها من خلال تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، كما تتضمن برامج التوعية المصاحبة للحملة، تنظيم محاضرات وتوزيع مطبوعات باللغات العربية والإنجليزية والأردو بكل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية، وفى مراكز تجمع سائقي الشاحنات بمركز الغويفات.

> ولفت إلى أن المديرية وضمن برامج التوعية المرورية قامت بتوعية السائقين ميدانيا في كل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية، من خلال تنظيم المحاضرات وتوزيع مطبوعات على السائقين والجمهور عموما حول " أكثر خمسة اسباب مسببة الحوادث المرورية وحوادث الشاحنات ".

> وحث على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي السائق والمشاة وسلامة المركبة بجانب التوعية من خلال برنامج مرور أبوظبى للتوعية المرورية " معا" على الانترنت وعلى الـ" تويتر" والفيس بوك " بما يسهم في رفع الثقافة المرورية.

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