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مشاورات عربية لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا

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مشاورات عربية لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا مشاورات عربية لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا

أدى رد فعل المجتمع الدولى المتسارع تجاه الأزمة السورية وتلويح أمريكا بأن تكون ضربتها العسكرية مع حلفائها لسوريا خلال أيام قليلة إلى تفكير بعض الدول العربية فى عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا أو بعد غد الأثنين على أقصى تقدير بدلا من موعده المحدد منذ أسبوع يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مصدر عربى بالقاهرة لليوم السابع، أن هناك دولا عربية تريد بلورة موقف عربى موحد من الضربة العسكرية الأمريكية المرتقبه لسوريا قبلها خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والتى أكد أن ضربة أمريكا ستكون بمعاونه حلفاءها فى جامعة الدول العربية.

وتوقع المصدر، أن يثير هذا الأمر خلافا قويا داخل الجامعة العربية خاصة فى ظل رفض دولا بعينها توجيه أى ضربة عسكرية لسوريا على رأسها والتى أعلنت أنها لن تشارك فى هذا العمل، بالإضافة إلى العراق ولبنان اللاتى أعلنا أنهما لن يفتحا مجالهما الجوى أمام أى طيران أجنبى لقصف سوريا.

فى حين أشار إلى أنه هناك دولا فى مجلس التعاون الخليجى أبدت موافقتها على هذه الضربة لإضعاف القوى العسكرية لنظام بشار الأسد واجباره على التفاوض مع المعارضة والذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 وهو الهدف الذى أعلنت عنه أمربكا وبريطانيا لضربتهما العسكرية الموجهة لسوريا.

وأكد المصدر، أن الجامعة العربية تجرى حاليا مشاوراتها حول إمكانية تقديم موعد الاجتماع لبلورة موقف عربى موحد من التوجه الدولى لضرب سوريا.

ومن المقرر، أن تبدأ صباح غد الأحد اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب والتى من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء المقبل.
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