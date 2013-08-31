مصدر أمنى ببورسعيد: الجنود الذين تم استهدافهم أمس يعملون فى بناء المشروعات

صرح مصدر أمنى ببورسعيد، بأن الجنود الذين تمت مهاجمتهم الليلة الماضية ببورسعيد من قبل مسلحين، والذى أسفر عن وفاة مجند وإصابة ثلاثة آخرين، هم مجندون يتبعون جهاز المشروعات الخدمية الخاص بالقوات المسلحة، والذى يتولى العمل لبناء مشروع إسكانى بالمحافظة تم تقديمه كهدية على نفقة القوات المسلحة لغير القادرين علاوة على العمل فى مشروعات بناء إستاد وملاعب فى بورسعيد المهداة من القوات المسلحة.

وأكد المصدر أن الجنود الذين تم إطلاق النار عليهم كانوا عزل بدون سلاح فى مكان أداء خدمتهم وأثناء تناولهم العشاء.

يذكر أنه تم التعدى أيضا على الرائد سيف من قوة إدارة مرور بورسعيد من قبل مجهولين والاستيلاء على سلاحه وإصابته بإصابات قطعية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب مسيرات نشبت بين عناصر جماعة الإخوان والأهالى بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 24، منهم 3 فى حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية.