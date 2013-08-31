ممثلون أتراك في كليب نوال الكويتية الجديد

تستعد الفنانة نوال الكويتية في الخامس من سبتمبر المقبل لتصوير كليب أغنيتي " مستحيل انساك" و"يا فاهمني" من ألبومها الأخير " نوال 2013 " في تركيا مع المخرجة ميرنا خياط أبو الياس، وقد سبق وتأجل التصوير ثلاثة مرات، الأولى بسبب المظاهرات الأخيرة التي حصلت في تركيا والمرة الثانية لأسباب خاصة بنوال.

أمّا المرة الثالثة بسبب ارتباطها في حفلات عيد الفطر في لندن. وقد قررت المخرجة ميرنا خياط أبو الياس اختيار مشاهد خارجية ومناظر طبيعية تتناسب مع أجواء الأغنيتين.

وكان لبنان هو الموقع المناسب للتصوير. لكن بسبب الظروف الأمنية السيئة، انتقل التصوير إلى تركيا.

والمفاجأة في فكرة أحد الكليبين أن نوال الكويتية ستلعب للمرة الأولى دور المؤدية فقط للأغنية، ولن يكون لها مشاهد تمثيلية تجسدها. وسوف يتم الإستعانة بممثلين أتراك لتأدية المشاهد التمثيلية. والكليبان اللذان سيتم تصويرهما هما من إنتاج "روتانا".