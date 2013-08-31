عادل لبيب: 330 مليون جنيه خسائر المحافظات المبدئية من أعمال العنف والحرق الأخيرة

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قيمة الخسائر التي تعرضت لها المحافظات خلال أحداث العنف الأخيرة، بلغت نحو 330 مليون جنيه، حيث تعرضت العديد من المنشآت الحكومية بأكثر من 14 محافظة لعمليات حرق وهدم وإتلاف عمدي ، ناهيك عن الخسائر البشرية.

وقال لبيب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المحافظات التي تعرضت لعمليات العنف والحرق هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحيرة وبورسعيد والشرقية والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وبني سويف وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أعمال حصر التلفيات أوشكت على الانتهاء حيث تقوم لجان متخصصة بحصر التلفيات التي شملت المباني الحكومية من دواوين المحافظات والأقسام والمراكز الشرطية والكنائس وغيرها.

وأكد الوزير أن الخسائر التي تعرضت لها محافظة القاهرة بلغت 100 مليون جنيه، ومحافظة الجيزة 53 مليون جنيه، ومحافظة الإسكندرية 36 مليون جنيه، والغربية 2.3 مليون جنيه، والبحيرة 6 ملايين جنيه و2.6 ببورسعيد، والشرقية 150 ألف جنيه والفيوم 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الخسائر التي تعرضت لها محافظة أسيوط بلغت 6.5 مليون جنيه والوادي الجديد 1.3 مليون جنيه، وبني سويف 61 مليون جنيه، ومحافظة أسوان 1.6مليون جنيه والأقصر 1.3 مليون جنيه والبحر الأحمر 100 ألف جنيه.

وأوضح لبيب، أنه نتج عن ذلك تعطل العديد من المؤسسات الحكومية عن القيام بدورها المنوط منها في خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة في طريقهم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطبيق القانون حيال كل مرتكبي تلك الجرائم على أي بقعة من أرض مصر.