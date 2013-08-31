طبيب عيون: "الحول" من أمراض العيون الأكثر شيوعا بين الأطفال

قال الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب العيون، إن حول العين هو حالة شائعة بين الأطفال، وتكون فيه العينان غير مستقيمة وتنظر لاتجاهين مختلفين فتكون عين متجهة للأمام والأخرى متجهة لأسفل، ويكون الحول نتيجة لزواج الأقارب أو للعوامل الوراثية.

أكد أستاذ طب العيون فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحول نوعان منه من يكون نتيجة لعيوب متوازية لقصر وطول النظر عندما يكون زيادة عن اللازم فيؤدى إلى الحول، والنوع الآخر يكون نتيجة لعيب خلقى فى عضلة العين لأن العين تتحرك بست عضلات، وإذا وجد خللا فى التوازن بينهما يؤدى إلى حدوث خلل.

> وأوضح الطبيب أن طريقة علاج النوع الأول من الحول تكون بارتداء النظارة الطبية الموجبة التى تعالج طول النظر، وتتحقق استقامة العينين ويتلاشى طول النظر ومعه الحول شيئا فشيئا، أما النوع الثانى من الحول يستدعى العملية الجراحية لمعالجة الخلل المتواجد فى عضلات العين.

كما أوصى الطوخى بإجراء فحص للأطفال من قبل الطبيب المختص أثناء مرحلة الطفولة لاكتشاف احتمال لوجود أمراض العين، مؤكدا على إذا كان أحد الأقارب لديه حول فى العين فيجب الفحص الجيد على العين.