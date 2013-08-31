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البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا

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البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا

دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان فى الوقت الحاضر، وطالبت المتواجدين بها بـ"سرعة المغادرة فورا".

ويعد هذا ثالث تحذير من السفر إلى لبنان تصدره البحرين خلال 16 شهرا، والرابع الذى يصدر من دولة خليجية خلال أسبوعين، حيث سبق أن أصدرت الإمارات تحذيرا والكويت تحذيرين مماثلين لمواطنيهم.

وقال بيان نشرته الخارجية البحرينية فى موقعها الإلكترونى مساء أمس الجمعة "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين البحرينيين عدم السفر إلى جمهورية لبنان فى الوقت الحاضر نظرا للأحداث التى تمر بها المنطقة، وتدعو المواطنين المتواجدين هناك سرعة المغادرة فورا".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا التحذير يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة المواطنين".

ودعت الجميع إلى "الالتزام بهذا الإشعار"، مشيرة إلى أنه "لا يزال قائما منذ تم الإعلان عنه فى مايو ٢٠١٢، ويتم تجديده اليوم مع تعاظم المخاوف من تأثير تداعيات الأزمة السورية على لبنان.

وكانت الكويت قد جددت مساء أمس دعوتها لرعاياها بـ"عدم السفر إلى لبنان وضرورة المغادرة السريعة حفاظا على أمنهم وسلامتهم".

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من تعرض دبلوماسى كويتى للتوقيف والتحقيق على أحد الحواجز الأمنية الحزبية غير الرسمية بلبنان.

ويعد هذا رابع تحذير من السفر إلى لبنان تصدره الكويت خلال 16 شهرا، والثالث خلال 3 شهور، ويأتى بعد أسبوع من آخر تحذير أطلقته فى أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا المصلين، عقب صلاة الجمعة 23 أغسطس الجارى فى مسجدين بمدينة طرابلس شمالى لبنان، وأسفرا عن مقتل 50 شخصا وأكثر من 500 جريحا.

كما دعت وزارة الخارجية الإماراتية فى 15 أغسطس الجارى مواطنيها جميعا بما فيهم من يحمل "جوازات دبلوماسية" بعدم السفر إلى لبنان فى الوقت الحاضر"إلا فى الحالات القصوى"، وذلك بعد ساعات من الانفجار الذى وقع بمنطقة "الرويس" بالضاحية الجنوبية بلبنان، وسقط خلاله 25 قتيلا و300 جريحا، بحسب مصادر طبية وأمنية

ويعد هذا خامس تحذير من السفر إلى لبنان تصدره الإمارات خلال 16 شهرا، والثانى خلال 4 شهور.
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