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Iphone 5s الذهبيّ في الأسواق نهاية سبتمبر

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Iphone 5s الذهبيّ في الأسواق نهاية سبتمبر Iphone 5s الذهبيّ في الأسواق نهاية سبتمبر

في ظلّ ثورة التكنولوجيا، تعتزم شركات الهواتف الذكيّة تطوير هواتفها كلّ فترة لتستقطب أكبر عدد من الزبائن. وبعد إطلاق Iphone 5s، تسعى شركة "أبل" اليوم إلى طرح هاتفها الجديد Iphone 5s في الأسواق.
موقع "سيدتي نت" يُطلعك على أبرز مواصفات "المولود الجديد" لشركة "أبل":
_ يمتاز هاتف Iphone 5s بسرعة تفوق سرعة هاتف5 Iphone، بنسبة 31%، نظراً إلى احتوائه على معالج A7 الذي يأتي بتقنية 32 "نانومتر".
_ من المتوقّع أن يحمل هاتف Iphone 5s أربعة أنوية وبتردّد 1.5 "جيجاهرتز"، مع معالج رسوميات من نوع PowerVR SGX 544MP4.
_ سيبلغ حجم الذاكرة العشوائيّة فيه حوالى 1 "جيجابايت"، بالإضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 128 "جيجابايت".
_ يضمّ كاميرا بدقة 12 "ميجابكسل"، وتسمح بتسجيل الفيديو البطيء بمعدّل 120 إطاراً في الثانية.
والجدير بالذكر أنّ هاتف Iphone 5s سيأتي باللون الذهبيّ، بالإضافة إلى الأسود والأبيض المعهودين.
ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في أواخر سبتمبر (أيلول)، بسعر 650 دولاراً أمريكياً.

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سيدتي