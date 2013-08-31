إجازة في "سانتوريني" على طريقة سيرين عبد النور

يبدو أنّ النّجمة اللبنانيّة "سيرين عبد النور" أحبّت أجواء جزيرة "سانتوريني" اليونانيّة التي صوّرت فيها "فيديوكليبها" الأخير "حبايبي".ولذا، اختارت الذهاب إليها برفقة زوجها وأصدقاءها لقضاء إجازة أسبوعيّة ممتعة، بعد فترة الضغوط التي مرّت بها في أثناء تصويرها مسلسها الرمضانيّ "لعبة الموت".

موقع "سيدتي نت" يأخذك في جولة سياحيّة في أرجاء جزيرة "سانتوريني" اليونانية.

تعتبر جزيرة" سانتوريني" التي تقع في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، من أجمل المناطق السياحيّة في العالم، برغم صغر مساحتها.وهي تحفل بالمناظر الطبيعيّة الرائعة، وتستقطب آلاف السيّاح من جنسيّات مختلفة، وتحظى بخاصيّة تنوّع رمال شواطئها بين البيضاء والسوداء. "سانتوريني" هي عبارة عن كلّ ما تبقّى من الإنفجار البركانيّ الذي يعود إلى 3600 سنة خلت، وهي العنوان الأبرز لممارسة السباحة والغوص في مياه شواطئها، ومن بينها:

- "الشاطئ الأحمر" Red Beach:يجاور قرية "أكريتوري" Acrituri، ويمتاز برماله الحمراء وصخوره المصبوغة بخليط من الأحمر والأسود. هناك، يمكنك ممارسة السباحة وركوب القوارب في رحلة ممتعة إلى الشواطئ الأخرى من الجزيرة. ولكن يُنصح بتجنّب زيارة هذا الشاطئ عند منتصف النهار في الصيف، إذ تكون رماله حارقة!

- شاطئ "بيريسا" Perissa Beach:يعدّ من بين أفضل شواطئ الجزيرة، فلا يُقدّم لك فرصة الاستمتاع بمنظر بانوراميّ حصراً، إنّما يوفّر لك خدمات شاملة من الرفاهيّة والاستجمام.

ويمكنك الإقامة في أشهر فنادق الجزيرة، وأهمّهاLa Maltese Villa Estate الذي يتمركز في قرية "إيمروفيجلي" Imerovigli، ويحتوي على العديد من الغرف، ويقدّم لك وجبات تنتمي إلى الأطباق العالميّة، في مطعمه الذي يشرف على مناظر طبيعيّة خلابة.

ولا تنسي زيارة "متحف الآثار" في العاصمة "فيرا" Fira، وقد أنشئ سنة 1960، ويحتضن التماثيل والمنحوتات الهيلينيّة والرومانيّة.

*مناخها: يتصف مناخ هذه الجزيرة بالمتوسطي، فشمسها ساطعة ومشرقة على مدار السنة، وصيفها دافئ وجافّ نسبيّاً ويبدأ من إبريل (نيسان) ويستمرّ حتى أكتوبر (تشرين الأول)، فيما شتاؤها بارد وممطر، يبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى مارس (آذار).

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