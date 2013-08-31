وزير التنمية: 330 مليون جنيه خسائر المحافظات من أعمال العنف والحرق

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قيمة الخسائر التى تعرضت لها المحافظات خلال أحداث العنف الأخيرة بلغت نحو 330 مليون جنيه، حيث تعرضت العديد من المنشآت الحكومية بأكثر من 14 محافظة لعمليات حرق وهدم وإتلاف عمدى، ناهيك عن الخسائر البشرية.

وقال "لبيب" إن المحافظات التى تعرضت لعمليات العنف والحرق هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحيرة وبورسعيد والشرقية والفيوم وأسيوط والوادى الجديد وبنى سويف وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن أعمال حصر التلفيات أوشكت على الانتهاء، حيث تقوم لجان متخصصة بحصر التلفيات التى شملت المبانى الحكومية من دواوين المحافظات، والأقسام والمراكز الشرطية والكنائس وغيرها، لافتا إلى أن النيران التهمت الأثاثات والحوائط وأجهزة الكمبيوتر والمستندات والمعدات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن السيارات التى تعرضت للحرق سواء كانت مملوكة للأهالى أو الوزارات أو المحافظات أو سيارات المطافئ.

وأكد الوزير أن الخسائر التى تعرضت لها محافظة القاهرة بلغت 100 مليون جنيه، والجيزة 53 مليون جنيه، والإسكندرية 36 مليون جنيه، والغربية 2,3 مليون جنيه، والبحيرة 6 ملايين جنيه، وبورسعيد 2,6، والشرقية 150 ألف جنيه، والفيوم 50 مليون جنيه.

وتابع الوزير أن الخسائر التى تعرضت لها محافظة أسيوط بلغت 6,5 مليون جنيه، والوادى الجديد 1,3 مليون جنيه، وبنى سويف 61 مليون جنيه، وأسوان 1,6 مليون جنيه، والأقصر 1,3 مليون جنيه، والبحر الأحمر 100 ألف جنيه.

وأوضح "لبيب" أنه نتج عن ذلك تعطل العديد من المؤسسات الحكومية عن القيام بدورها المنوط بها فى خدمة المواطنين، وحل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تقف حجر عثرة فى طريقهم، مؤكدا على أن الدولة حريصة على تطبيق القانون حيال كل مرتكبى تلك الجرائم على أى بقعة من أرض مصر.

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