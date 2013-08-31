حكومة غزة تزعم استهداف مصر صيادين فلسطينيين

طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة السلطات المصرية "برد واضح" على زعمها باعتداء على صيادين فلسطينيين، أمس الجمعة، نتج عنه إصابة اثنين من الصيادين واعتقال خمسة آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة فى غزة إيهاب الغصين فى تصريح صحفى تلقى بحسب وكالة الأناضول "إن الحكومة تطالب برد واضح على ما قامت به مصر فى مواجهة الصيادين الفلسطينيين".

ولم يعلق الجيش المصرى على الواقعة حتى صباح اليوم، لكن مصادر أمنية مصرية قالت إنه تم بالفعل رصد مركب صيد فلسطينى، وتم القبض على 5 فلسطينيين بداخله واحتجاز المركب فى ميناء سيناء البحرى، وذلك لدخولهم المياه الإقليمية المصرية قبالة سواحل شمال سيناء.