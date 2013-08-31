قتيل و32 مصاباً حصيلة مظاهرات أمس بالاسماعيلية

قالت مصادر طبية اليوم السبت أن حصيلة الاشتباكات التى وقعت بين الاهالى والاخوان خلال مظاهرات أمس الجمعة هى قتيل يدعى شلبى محمود محمود 24عام مصاب بطلق نارى فى الرأس و32مصابا .

وقالت المصادر أن بين المصابين خمسة مصابين بطلقات نارية فى البطن وأجزاء مختلفة من الجسم تم حجزهم فى مستشفى جامعة قناة السويس .

من جانبه كشف مصدر امنى مسئول عن ضبط أربعة من جماعة الاخوان المسلمين بينهم شخص تم ضبطه بكمين أمنى بمنطقة عز الدين بحوزته مبلغ مالى قدره 8840جنيها ولافتات وصور للرئيس الامريكى أوباما فى ملابس فرعونية وصور أخى للفريق السيسي عليها عبارات مسيئة له وللجيش المصرى بينما تم ضبط الثلاثة فى أحداث العنف التى شهدتها المدينة أمس .

من ناحيتها أصدرت القوى السياسية بيانا أدانت فيه العنف الذى تمارسه الاخوان وطالب مسعد حسن المتحدث الرسمى بأتحاد القوى الثورية وامين التحالف الشعبي الاشتراكى بحل جماعة الاخوان ووضعها على قوائم المنظمات الارهابية مستنكرا دعوتها للتدخل الامريكى .

وطالب خالد كامل مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة بسحب الجنسية المصرية من قيادات الاخوان ويوسف القرضاوى بعد فتواه التى هاجم فيها الجيش المصرى .