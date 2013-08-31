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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

مشاجرة – أرشيفية

أصيب 8 اشخاص باصابات متفرقة  أثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب المرور بالشارع بقرية  الخوالد بأبو تشت .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت بإصابة 8 اشخاص بأبوتشت .

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتي “المناصرة” و”الحجازوة”بقرية خوالد أبوشوشة بسبب اصطدام مرآة سيارة لأحد الأشخاص من العائلة الاولى لشخص ينتمى للعائلة الثانية  ، مما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين .

نتج عنها إصابة 8 اشخاص بإصابات مختلفة من الطر فين وتم نقلهم لمستشفى بابوتشت المركزي  ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط عاطف احمد محمود من عائلة “الحجازوة” وجعفر حسين محمد من “المناصرة” فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق .

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