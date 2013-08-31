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«تمرد» تتجه لتأسيس حزب لخوض الانتخابات

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«تمرد» تتجه لتأسيس حزب لخوض الانتخابات «تمرد» تتجه لتأسيس حزب لخوض الانتخابات

كتب : أحمد غنيم وعمرو حامد منذ 41 دقيقة

تستعد حملة «تمرد» للإعلان رسمياً عن تأسيسها حزباً سياسياً جديداً تخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنة تأييدها للنظام الفردى فى الانتخابات لمنح الشباب فرصة أكبر للمشاركة فى الحياة البرلمانية. فيما يبحث عدد من قيادات الحركة خوض الانتخابات المقبلة. وقالت مى وهبة، عضو الحملة المركزية لـ«تمرد»، لـ«الوطن»: إن الحملة تتجه بشكل كبير خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تأسيس حزب سياسى جديد، تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية، فى ظل عدم استقرار الموقف القانونى للحركات والكيانات الثورية، فضلاً عن أن «تمرد» سبقت وأعلنت الأيام الماضية أنها لن تسعى للحصول على أى منصب إلا من خلال «الصندوق» والإرادة الجماهيرية، لافتة إلى أن قرار خوض الانتخابات جاء بعد أن لمس أعضاء الحملة المركزية مطلباً جماهيرياً بأن تمثل «تمرد» رأى وصوت الشعب فى البرلمان، وسيجرى إعلان الحزب رسمياً، عقب انتهاء لجنة الـ50 لتعديل الدستور من أعمالها.

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