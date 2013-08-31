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الببلاوى لسفير طرابلس : مصر لن تسمح لأى قوة بالتآمر على ثورة ليبيا

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الببلاوى لسفير طرابلس : مصر لن تسمح لأى قوة بالتآمر على ثورة ليبيا الببلاوى لسفير طرابلس : مصر لن تسمح لأى قوة بالتآمر على ثورة ليبيا

ذكرت صحيفة (أجواء لبلاد) الليبية اليوم السبت نقلا عن السفير الليبى فى محمد فايز جبريل قوله: "إن رئيس الوزراء حازم الببلاوى أكد أن مصر لن تسمح لأى قوة بأن تتآمر على الثورة الليبية".

وقالت الصحيفة، إن الببلاوى طالب السلطات الليبية خلال لقائه أمس الأول مع السفير الليبى بالقاهرة، بفتح ملف تعويضات خسائر العمالة المصرية فى ليبيا خلال ثورة فبراير. وأشارت إلى أن جبريل ناقش مع الببلاوى بالقاهرة ديون الشركات المصرية والعديد من المواضيع الاقتصادية، كفرص زيادة الاستثمارات المشتركة فى مشروعات الزراعة والطاقة وغيرها.

كما طالب الببلاوى بزيادة الجهود المبذولة فى مجال ضبط الحدود بين البلدين، وذلك للحد من عمليات تهريب السلاح، وتوفير الحماية الأمنية للمقار الدبلوماسية المصرية فى ليبيا.

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