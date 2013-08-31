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جوالة «تبوك» يقدمون صورا من الموروث الشعبي في تونس

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جوالة «تبوك» يقدمون صورا من الموروث الشعبي في تونس جوالة «تبوك» يقدمون صورا من الموروث الشعبي في تونس

 بديعة حسن (تبوك)

شارك عدد من طلبة وكشافة جامعة تبوك في اليوم الشعبي الذي أقيم ضمن فعاليات اللقاء التاسع عشر للجوالة العرب في تونس.وقدم أفراد الجوالة صورا من الموروث الشعبي وقاموا بتحضير القهوة أمام زوار الجناح ومن ثم تقديمها لهم، كما تم عرض بعض الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مناطق ومحافظات المملكة منها تبوك، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية، إضافة إلى توزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضا عن التنمية في المملكة وبعض العادات والتقاليد فيها.كما قدمت نماذج للفنون الشعبية، وصورا لأبرز الأنشطة الكشفية في المملكة ومنها مشروع رسل السلام وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والبيئة واليوم الوطني بالإضافة إلى الأعمال الشبابية التي تقام على هامش التجمع.وقد شارك فيه القائد الكشفي بجامعة تبوك نائف بن عبدالله الحويطي ونائبه مشاري عيد البلوي والجوالة فرج سالم العطوي، فايز عبدالله الأسمري، موسى بكري الأسمري، محمد سعيد البلوي، وعبدالعزيز مقبل العنزي.

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