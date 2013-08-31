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رئيس برلمان ليبيا يمنح نفسه صلاحيات واسعة ويفوض شخصه محافظا للبنك المركزى

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رئيس برلمان ليبيا يمنح نفسه صلاحيات واسعة ويفوض شخصه محافظا للبنك المركزى رئيس برلمان ليبيا يمنح نفسه صلاحيات واسعة ويفوض شخصه محافظا للبنك المركزى

ذكرت صحيفة "صوت ليبيا" اليوم السبت نقلا عن مصادر موثوق بها حسب قولها، أن نورى بوسهمين" رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى فوّض نفسه محافظاً لمصرف ليبيا المركزى، بموجب صلاحيات منحها لنفسه، طبقاً لرسالته الموجهة لمحافظ مصرف ليبيا المركزى يوم 21 أغسطس الجارى، يطالبه فيها بعدم التصرف فى أى شيء بالمصرف المركزى أو تغيير مجلس إدارة المصارف وغيرها إلا عن طريقه شخصياً.

وتابعت الصحيفة قائلة: إن "هذه المرة الأولى منذ تأسيس مصرف ليبيا المركزى عام 1956 يحدث فيها مثل هذا الإجراء، فيما وصف خبير مصرفى أن هذا الإجراء مخالف لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث لا يحق لرئيس المؤتمر الوطنى أو غيره تقليص صلاحيات المحافظ إلا عند صدور قرار رسمى بتسمية محافظ جديد، أو حجب الثقة عن المحافظ الحالى.

من جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة للصحيفة أن محافظ مصرف ليبيا المركزى الحالى الصديق الكبير كان سيعمل خلال الفترة القادمة على تغيير العديد من مدراء المصارف بناءً على تقارير مقدمة فى شأنهم، تتهمهم بالفساد الإدارى والمالى، وعدم إغلاق الميزانية العمومية.

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مصر 365