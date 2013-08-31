150 متقدما في اللقاء التعريفي بمعهد الدراسات البحرية

سهيل الحمزي (جازان)
نظمت الجمعية الخيرية بجازان اللقاء التعريفي للمشاركين بمشروع معهد الدراسات البحرية وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس محاكم منطقة جازان الشيخ علي بن جده منقري وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من منسوبي الدوائر الحكومية وذلك بمسرح الجمعية وقد شارك باللقاء 150 متقدما للبرنامج.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن جده منقري في كلمته خلالها أهمية طلب العلم وسعي الإنسان لطلب لقمة العيش وأن البرنامج جاء فرصة للشباب من أجل فتح آفاق ومجالات جديدة يحتاجها سوق العمل في المملكة، وقد قدم المنقري شكره للقيادة الحكيمة في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والنائب الثاني لدعمهم للجمعيات والبرامج الشبابية والأسر المحتاجة كما قدم شكره لإدارة الأكاديمية لتعاونهم.ثم قدم مدير الجمعية يحيى لبينه وعدد من مشرفي المعهد شرحا مفصلا عن الأكاديمية وما توفره للمتعلمين بالمعهد وعن المجالات التي يستفيد منها المتقدم للبرنامج.وفي ختام اللقاء، كرمت الجمعية الشيخ محمد باصقر لدعمه للجمعية بمبلغ 300 ألف ريال لمشاريع الجمعية.كما قامت الجمعية الخيرية بجازان بزيارة لميناء منطقة جازان في زيارة تعريفية للمتقدمين للبرنامج التعليمي للدراسات البحرية استمع خلالها المشاركين بالبرنامج لشرح مفصل عن أعمال الميناء والجمارك البحرية وما تقوم به من أعمال ودور في تنمية المجتمع.وقد بين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية العالي للدراسات البحرية للتدريب الدكتور مخفور آل بشير، أن الأكاديمية متخصصة في الدراسات البحرية وهي تشمل إدارة الموانئ والملاحة البحرية وتعتبر الأكاديمية الأولى في المملكة ودول الخليج العربي والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وقد حققت نجاحا كبيرا في تدريب الكوادر السعودية على الهندسة البحرية وإدارة الموانئ والملاحة البحرية وهذه التخصصات نادرة جدا في موانئ المملكة ويشغلها في الوقت الحالي أكثر من 90% من العمالة الوافدة والشركات الأجنبية عدا الوظائف الإدارية في المؤسسة العامة للموانئ. أما بالنسبة لمجال الأكاديمية فهي تسعى لتجهيز الطلاب والشباب لتأهيلهم للعمل في موانئ المملكة والذين تكفلهم الجمعية الخيرية بدفع الكثير من تكاليف الدراسة.وتعمل الجمعية الخيرية تحت مظلة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني على منح دبلوم سنتين ونصف مما يؤهله للعمل على المرتبة السادس أو ما يعادلها في القطاعات الخاصة ويتم التعيين على حسب الوظائف المتوفرة في المؤسسة العامة للموانئ أو في الشركات وكما علما أنه سيتم تحويل إدارة الموانئ إلى هيئة ومستقلة وسوف تتوفر فيها الكثير من الوظائف السعودية كشركات الاتصالات والبريد ودور القطاع الخاص في الأكاديمية وتأهيلها في جميع التخصصات وفيها الدورات التي تطلبها الشركات الخاصة وقريبا سيتم بحث تدريب العنصر النسائي.