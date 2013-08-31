طريق «راليات» لأهالي بني مالك

أعابوا تصميمه غير المقبول .. والطرق لا تعلق

محمد المالكي (الداير) أبدى السكان القاطنون على طريق صدر جورى بمحافظة الداير بني مالك استياءهم من التصميم الذي وصفه البعض منهم بغير المنطقي من حيث تحول الطريق إلى منحنيات متتالية بشكل متعرج حتى في الأماكن المنبسطة التي تسببت في حوادث ومخاطر لمرتادي ذلك الطريق. وقال جبران التليدي لـ(عكاظ): هذا خطر كبير سببه متعمد من خلال التصميم غير المعقول للمشروع. وأضاف سلمان الحريصي: إن هذا التصميم ما هو إلا وسيلة تهرب من قبل المقاول وذلك لاستهلاك المسافة المعتمدة في الأراضي المنبسطة على حساب المسافة في المناطق الجبلية بصدر جورى، التي انقطع فيها الطريق بموقع جعل خدمة الطريق مشلولة وكل ذلك بسبب عدد المنحنيات الكبير التي لا مبرر لها نهائيا. وأضاف سليمان المالكي: أصبحت الحوادث تتكرر والمخاطر تزيد من حين لآخر مع زيادة عدد السكان في تلك المناطق بسبب تلك الطرق الشبيهة بطرق الراليات، مبينا أنه طريق رئيسي يعبره المئات من سكان جبال الحشر وريع مصيدة وهو الرابط الوحيد بينهم وبين مدينة الداي. ووصف علي الخالدي الطريق بأنه يشبه طرق سباقات الفورمولا. من جانبه أكد عضو المجلس المحلي بالداير جابر علي الحريصي لـ(عكاظ) أن طريق صدر جورى سيئ للغاية بتعرجاته ومنحنياته الخطرة التي أزهقت كثيرا من الأرواح وأبدى استياءه من تنفيذه بطريقة تشبه طريقة مشي الثعبان، مبينا أن المجلس المحلي بالداير ناقش موضوعه في أكثر من جلسة وتم الرفع لإدارة الطرق بجازان التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. (عكاظ) اتصلت بمدير ادارة الطرق بجازان ناصر الحازمي للتعليق على الموضوع ولم يرد رغم الاتصالات المتكررة.

شبكةعيونالإخبارية

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