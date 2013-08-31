ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم

محمد الكادومي (جازان)
تتسابق المطاعم في منطقة جازان في إشهار قائمة جديدة بين فترة وأخرى بأسعار الوجبات، إلا أنها وضعت لافتات بأسعار مرتفعة عن السابقة بزيادة تصل إلى 25 في المائة، مما تسبب في اعتراض عدد من المواطنين الذين يعانون من تقلبات الأسعار في مختلف المواد الغذائية وبالذات الدجاج بكافة أنواعه، سواء المحلي أو المستورد، والأرز، وجشع الموردين والتجار في كسب الظروف المحيطة في تبرير زيادة الأسعار بعيدا عن أعين الرقابة سواء عن طريق وزارة التجارة أو البلديات في الرقابة على المطاعم والنوعيات التي تقدمها.في حين أرجع مستثمرون في مجال الضيافة والمطاعم زيادة الأسعار الى زيادة تكاليف الإنتاج.وأوضح محمد عطيف أن المطاعم استغلت موجة ارتفاع الأسعار ورفعت أسعارها على الرغم من أنهم يجلبون أنواعا رخيصة مستوردة ومن أرخص الأثمان ويبيعونها بسعر مرتفع يوازي الأنواع الجيدة من الدجاج، مستغلين غياب الرقابة المستمرة من قبل وزارة التجارة والبلديات، ويزعمون أن التكلفة عليهم زادت، ولذا تجدهم يزيدون في أسعار كافة أنواع طهي الدجاج في سعر حبة الدجاج بسعر يتفاوت من ريالين الى أربعة ريالات لمختلف أنواع الطهي.وقال خالد عبدالله الذي اعتاد على ارتياد المطاعم: إن ثمة فرقا في الأسعار مقارنة بقبل ثلاثة أشهر، وهناك مبالغة في بعض المطاعم في فرض حد أدنى للطلبات، حيث كنت أدفع 26 ريالا لإحدى الوجبات والآن أصبحت 32 ريالا.واكتفى أحد المسؤولين في فرع وزارة التجارة بجازان بالتأكيد على أن هناك أرقاما للاتصال بها للبلاغات والشكاوى مرتبطة بوزارة التجارة بالرياض.