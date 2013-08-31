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الأسبوع التمهيدي

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الأسبوع التمهيدي الأسبوع التمهيدي
عندما يضع أكثر من 90 ألف طالب وطالبة من الطلاب المستجدين أقدامهم داخل أسوار مدارس الرياض فإن تلك الخطوات سيشوبها التعثر عندما تجد بيئة طاردة تسلب منهم كثيرا مما عاشوا فيه خلال سنوات حياتهم السابقة.. ولأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تهيئة نفسية وتعليمية وبيئية فإن المدارس مطالبة بأن يكون أول أسبوع دراسي أسبوعا استثنائيا تعكس من خلاله للطلاب والطالبات المستجدين صورة جميلة عن المدرسة.. ولا ينحصر عمل الأسبوع التمهيدي في برنامج ترفيهي فقط ثم لا يلبث أن يخرج ذلك التلميذ أو تلك التلميذة فيصطدم بمشهد معلم يحمل العصا أو معلمة تزمجر على الطالبات فتكون تلك اللحظة هادمة لكل ما بعدها، فهل تستيقظ المدارس ومن قبلها إدارات التربية والتعليم قبل أن يقع الفأس في الرأس؟.عبدالله عبيدالله الغامدي

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