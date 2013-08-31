توأمة طبية بين المدينتين الطبيتين في الرياض

عكاظ (الرياض)

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن مشروع اتفاقية توأمة مع مدينة الملك فهد الطبية، وذلك خلال لقاء تشاوري بين قيادات المدينتين لبحث أوجه التعاون الطبي والإداري.وأوضح المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح بن عبدالله التميمي أن الهدف من التوأمة هي استفادة المريض، والحصول على خدمة علاجية متكاملة بحيث يتم تبادل الخبرات المتخصصة، وتصب هذه الخطوة في مصلحة المواطن وتوحد الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق مكتب تنسيقي يسهل عملية حصول المريض على الخدمات الطبية في كل مدينة.وأضاف التميمي أن مدينة الملك سعود الطبية تحرص على فتح جميع سبل التعاون مع مختلف القطاعات الطبية داخل المملكة وخارجها لأداء رسالتها وتقديم خدمة طبية آمنة وفق أفضل معايير الجودة التي يحرص عليها المسؤولين بوزارة الصحة.ونوه التميمي بما تجده مدينة الملك سعود الطبية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جانب المتابعة الدائمة من معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ودعم المدينة على جميع المستويات لتقديم أفضل الخدمات الصحية.